جهود دولية لإطلاق سراح أمير مسجون في السعودية

2020/06/01 | 20:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عززت الجهود التي تبذلها مجموعة ضغط أمريكية بقيمة 2 مليون دولار وعرائض من مشرعين أوروبيين من الضغط على السعودية لإطلاق سراح أمير سعودي معتقل منذ عامين دون توجيه أي تهم له.وجاء احتجاز الأمير سلمان بن عبد العزيز ووالده منذ كانون الثاني/ يناير 2018 في إطار حملة اعتقالات طالت أفراد في العائلة المالكة بإشراف ولي […]

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