العام الدراسي الحالي: العبور بديلا عن التأجيل 

2020/06/01 | 20:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير … ليس العام الدراسي الحالي ( 2019 / 2020 ) ، هو العام الدراسي الوحيد الذي يواجه فيه قطاع التربية والتعليم حرجا في كيفية التعامل معه ، ففي أيلول عام 1959 صدر قرار ( خاطئ ) من قبل الراحل الزعيم عبد الكريم قاسم والذي أطلق عليه قرار الزحف حيث […]

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