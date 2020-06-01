2020/06/01 | 20:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت فرقة الرد السريع، اليوم الاثنين، عن اعتقال اربعة متهمين مطلوبين وفق المادة اربع “ارهاب” في كركوك.وقالت الفرقة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه إن “قسم استخبارات فرقة الرد السريع وبعملية امنية خاطفة تتمكن من القاء القبض اربعة متهمين مطلوبين وفق المادة اربع ارهاب في حي العروبة محافظة كركوك وتم تسليمهم الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتهمة “الارهاب”.. الرد السريع تعتقل اربعة مطلوبين في كركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتهمة “الارهاب”.. الرد السريع تعتقل اربعة مطلوبين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).