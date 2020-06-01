روسيا تبدأ أول علاج يشفي الإنسان خلال اربع أيام

2020/06/01 | 20:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..تبدأ روسيا الأسبوع المقبل، معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد بأول دواء “معتمد” في البلاد لعلاج “كوفيد 19″، في خطوة تأمل أن تخفف الضغط على أجهزة الرعاية الصحية وتعجل بالعودة إلى النشاط الاقتصادي العادي.وقال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، الهيئة الداعمة ماليا للدواء، لـ”رويترز”، إن “بإمكان المستشفيات الروسية أن تبدأ في إعطاء […]

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