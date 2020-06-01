تدمير ثلاثة انفاق سرية لداعش والاستيلاء على اسلحة متنوعة بحملة امنية غربي الانبار

2020/06/01 | 20:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاثنين، عن تدمير ثلاثة انفاق سرية والاستيلاء على اسلحة متنوعة بحملة امنية استباقية .وقال العبيدي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد الشعبي والعشائري وبدعم من طيران الجيش نفذت حملة امنية استباقية استهدفت منطقة وادي […]

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