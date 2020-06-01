لِدَعم “الكاظمي”.. تكتُّل سياسي «عابر للأحزاب» في البرلمان العراقي

2020/06/01 | 20:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالأمس، أطلّ نائب رئيس الوزراء العراقي سابقاً #بهاء_الأعرجي في مُقابلة متلفزَة مع محطّة محليّة، كان ركنها الأبرز هو الحديث عن رئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي.“الأعرجي”، الذي يقول إنه يملك علاقة طيبة بـ “الكاظمي” وبينهما لقاءات واتصالات…

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