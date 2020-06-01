دبي تتجه لركود كبير وطيران الإمارات تسرح موظفين

2020/06/01 | 20:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال بنك “أوف أميركا” في مذكرة بحثية إن دبي قد تشهد ركودا بنحو 5.5% عام 2020، إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام، في حين يُتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009.يأتي هذا، في وقت أعلنت مجموعة “طيران الإمارات” أنها قررت إنهاء خدمات عدد من موظفيها بسبب الصعوبات […]

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