وزير الصحة: الوافدون من الخارج نقلوا كورونا للمحافظات السليمة

2020/06/01 | 20:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاثنين، أن الوافدين العراقيين القادمين من الخارج تسببوا بنقل فيروس كورونا للمحافظات السليمة.وقال التميمي، في تصريح تابعته "كلكامش برس"، إن "ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وتسجيل 400 إصابة في يوم واحد، يعود إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر الوقائي وإرشادات وزارة الصحة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والكفوف".ولفت إلى إن "الصحة لديها لجنة من الخبراء والاستشاريين، الذين يقومون بتقييم الموقف الوبائي لاتخاذ القرارات بشأن الحظر الوقائي ".واشار الى أن "البلاد تواجه مشكلة في قضية الوافدين، حيث أن هناك أكثر من 15 ألف وافد من الخارج، كانوا سبباً في نقل فيروس كورونا للمحافظات السليمة من الإصابة".

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