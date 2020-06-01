في ملاحقةِ الجهاديّات الهاربات من سوريا.. هكذا جَنَت الفرنسيّات على أنفسهنّ

2020/06/01 | 20:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سبعةِ أشهر فقط، هربت أكثر من عشرين جهادية فرنسية كنّ محتجزاتٍ في مخيماتٍ كردية في #سوريا، ولا يزال البحث جارٍ عن ثلاثة عشر منهنّ.وتحاول صحيفة “لوباريسيان” الفرنسية فيهذا التقرير الكشف عن هويات هاتيك…

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