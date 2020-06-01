ناد برازيلي يعلن إصابة 16 من لاعبيه بفيروس كورونا

2020/06/01 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي فاسكو دا غاما البرازيلي، أن نتيجة اختبارات 16 لاعبا لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية.وقال النادي البرازيلي إن 16 لاعبا تأكدت إصابتهم بكورونا، من أصل 43 خضعوا للاختبار، سيدخلون مرحلة العزل، مقابل تعافي ثلاثة لاعبين آخرين من الفيروس.وحصل اللاعبون في ريو دي جانيرو على الضوء الأخضر لخوض […]

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