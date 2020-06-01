الهيئة تعلن موعد إطلاق رواتب المتقاعدين.. والقانون أمام البرلمان

2020/06/01 | 20:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الإثنين، موعد توزيع رواتب المتقاعدين، فيما تعهد نائب بطرح قانون التقاعد للتعديل أمام البرلمان قريبًا.

قالت الهيئة إن الرواتب ستطلق خلال هذا الأسبوع

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب، 1 حزيران/يونيو، إن "رواتب المتقاعدين ستطلق في مواعيدها المحددة خلال هذا الأسبوع".

من جانبه قال النائب أحمد الكناني، في وقت سابق، إن "رئاسة مجلس النواب هي من تحدد المواضيع التي يتم مناقشتها في جلسة البرلمان، إلا أن تعديل قانون التقاعد سيكون من أولويات الجلسة الأولى".

وأضاف، أن حراكًا "يجري لجمع تواقيع أعضاء في البرلمان لاستكمال قراءات القوانين التي لم تستكمل خلال الفصل التشريعي السابق، وقد تدرج على جدول أعمال الجلسات المقبلة".

وحدد مجلس النواب، الثالث من حزيران/يونيو موعدًا لاستئناف جلساته بعد العطلة التشريعة.

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