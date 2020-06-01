هل تمدد السلطات حظر التجوال بعد القفزة الجديدة في أعداد المصابين؟

2020/06/01 | 20:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراستبعدت خلية الأزمة النيابية، الإثنين، تمديد فرض الحظر الشامل للتجوال في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

قال عضو خلية الأزمة إن الخيار المطروح بعد فترة الحظر الشامل هو الحظر الجزئي والمناطقي

وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح، 1 حزيران/يونيو، إن "الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد الحظر الشامل هي الذهاب نحو الحظر الجزئي والمناطقي، للمناطق التي تسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا"، مبينًا أن "القضاء على فيروس كورونا بحاجة إلى تعاون جميع المؤسسات الحكومية والمواطنين من خلال الالتزام بإرشادات وزارة الصحة".

وأضاف، أن "فرض الحظر الشامل لمدة أسبوع جاء نتيجة ارتفاع معدل الإصابات، حيث تم اتخاذ القرار بالتعاون بين خلية الأزمة النيابية والحكومية"، مستبعدًا "تمديد فرض الحظر الشامل في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى".

وكشفت خلية الأزمة النيابية، الأحد، عن الخطة المقترحة بعد دخول إجراءات الحظر الشامل حيز التنفيذ.

وقال عضو خلية الأزمة النيابية حسن في تصريح، 31 آيار/مايو، إن "خطة الخلية المقترحة بعد الحظر الشامل ستتضمن فرض حظر للتجوال للمناطق ذات الإصابات العالية، واعتماد الحظر الجزئي لباقي المناطق مع عودة الحياة بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف الخلاطي، أن "الخطة تضمنت أيضًا، خيار الحجر المنزلي في حال ارتفاع عدد الإصابات للأفراد المثبت مختبريًا إصابتهم ولم تظهر عليهم أعراض للفيروس، وفق خطة متابعة من فرق الصحة بهدف ترك المستشفيات للحالات الشديدة والمتوسطة".

كما أكد، أن هناك "تشديدًا على الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال قيام الفرق الطبية بالتعاون مع القوات الأمنية بحملات التعفير والتعقيم وآخذ المسوحات".

وحددت خلية الازمة النيابية، السبت، خطة من خمسة محاور لاحتواء جائحة "كوفيد – 19"، بعد ارتفاع معدلات الإصابة في البلاد.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح، 30 آيار/مايو، إن "السيطرة على فيروس كورونا بحاجة إلى خطة من خمسة محاور، يتضمن المحور الأول تحديد المناطق التي تسجل إصابات مرتفعة عبر المسح الشامل، أما الثاني فيشمل تنفيذ الحظر المناطقي".

وأضاف، أن "المحور الثالث يتضمن تشديد الإجراءات الوقائية كلبس الكمامات والكفوف الوقائية".

وبين، أن "المحورين الأخيرين يتضمنان العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين وحثهم على الالتزام بإجراءات الحظر الوقائي والإرشادات الصحية، فضلاً عن تهيئة الردهات للعزل المشدد والخفيف".

وأوضح، أن "هنالك حالات إصابة بسيطة، ويجب عزلها بردهات أقل تشددًا، أما الحالات الصعبة فيجب عزلها بغرف مشددة وتتوفر فيها أجهزة التنفس".

وعزا عضو خلية الأزمة، ارتفاع معدل الإصابات خلال الأيام الماضية إلى سببين: الأول هو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، والآخر هو زيادة عملية المسح الشامل للمناطق.

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إصابات بين الكوادر الصحية

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