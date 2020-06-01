ذي قار تحدد سعر الامبير بسبعة الاف دينار

2020/06/01 | 20:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..حددت ادارة محافظة ذي قار سعر الامبير من المولدات الاهلية بسبعة الاف دينار .وقال محافظ ذي قار ناظم الوائلي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة حددت سعر الامبير الواحد من المولدات الاهلية بسبعة الاف دينار ، على ان يكون التشغيل من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة […]

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