توتنهام يتفاوض مع مهاجم سنغالي

2020/06/01 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، ومواطنه أندريه فيلاش بواش مدرب مارسيليا الفرنسي يريدان التعاقد مع المهاجم السنغالي، مباي نيانغ، لاعب رين.وأضافت الصحيفة الشهيرة أن مسؤولي توتنهام بدؤوا التفاوض مع مقربين من نيانغ خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف نقله إلى السبيرز في السوق الصيفي.وأشارت ”ليكيب“ إلى أن مارسيليا مهتم بالتعاقد مع نيانغ منذ فترة طويلة، وقد تحركت إدارة الفريق بالفعل بهدف التعاقد معه قبل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.وأوضحت أن الإسباني أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي السابق لمارسيليا تواصل مع نيانغ، بإشارة من أندريه فيلاش بواش، الذي يريد أن يشكل ثنائية مع داريو بينيديتو.وبحسب الصحيفة فإن المهاجم السنغالي يفضل الانتقال لمارسيليا حيث مقر إقامة زوجته، وقد أبدى استعداده لتخفيض راتبه الشهري لإتمام الصفقة.لكن ”ليكيب“ أشارت إلى أن مطالب رين المالية قد تعيق انتقال نيانغ، البالغ من العمر 25 عاما، لمارسيليا.ويتردد أن رين يريد الحصول على20 إلى 30 مليون يورو.ونيانغ كثير الترحال، حيث لعب لأندية كان ومونبلييه ورين في فرنسا، وميلان وجنوة وتورينو في إيطاليا، وواتفورد في إنجلترا.

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