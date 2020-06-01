طلب نيابي رسمي لتثبيت العقود والإجور في موازنة العام الحالي

2020/06/01 | 20:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قدم النائب عن كتلة بدر النيابية، حسن شاكر الكعبي، اليوم الاثنين، طلباً إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بتثبيت المتطوعين والمحاضرين والكتّاب والحرفين وحراس الخدمة في موازنة العام الحالي جاء ذلك من خلال وثيقة رسمية.ونشر المكتب الإعلامي للنائب حسن الكعبي بيانا تلقت وكالة اين نسخة منه جاء فيه "يؤكد دعمه تثبيت المتطوعين من المحاضرين والكتاب والحرفين والحراس وعمال الخدمة في موازنة العام الحالي( 2020 ) وفق السياقات القانونيه والاستحقاق وفي السياق ذاته أكد الكعبي أنه كان وما يزال من أوائل المطالبين بتحويل الإجراء والمحاضرين إلى عقود ومن ثم تثبيتهم على الملاك الدائم تثمينآ لجهودهم البناءة في خدمة الوطن"

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