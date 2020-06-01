سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين

2020/06/01 | 20:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد انخفضت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح فيما استقرت بالأسواق المحلية، اليوم الاثنين، (1 حزيران 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.400 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفةسعر بيع الدولار = 124.000 دينار.سعر شراء الدولار = 123.000 دينار.

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