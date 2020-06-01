تدمير ثلاثة انفاق سرية لعصابات “داعش” والاستيلاء على أسلحة في الانبار

2020/06/01 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، اليوم الاثنين، عن تدمير ثلاثة انفاق سرية والاستيلاء على اسلحة متنوعة بحملة امنية استباقية .وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن “قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد الشعبي والعشائري وبدعم من طيران الجيش نفذت حملة امنية استباقية استهدفت منطقة وادي حوران […]

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