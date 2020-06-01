إلغاء دورة مهرجان قرطاج الدولي لهذا العام بسبب كورونا

2020/06/01 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّرت تونس، إلغاء دورة 2020 من مهرجان قرطاج الدولي، على أن تُستأنف النشاطات الثقافيّة في البلاد تدريجيّاً بعد توقّفها بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

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