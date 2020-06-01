نائب عن دولة القانون يكشف عن إصابة نواب مع عوائلهم بفيروس كورونا

2020/06/01 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، هشام السهيل، الاثنين (01 حزيران 2020)، عن إصابة نواب مع عوائلهم بفيروس كورونا.

وقال السهيل في تصريح متلفز تابعته ( بغداد اليوم ) إن "هناك عددا كبيرا من اعضاء البرلمان اصيبوا بفيروس كورونا مع عوائلهم وحماياتهم".

واضاف أن "النواب ليسوا افضل حالاً من المواطنين فالفيروس اصابهم واصاب عوائلهم".

وفي اعلى حصيلة يومية يسجلها العراق منذ دخول الفيروس قبل اشهر، اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 429 اصابة جديدة بكورونا.

وذكرت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي أنه "تم فحص (10495)، نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (238251)".

واعلنت الوزارة :تسجيل 429 إصابة في العراق موزعة كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 80، بغداد/ الكرخ: 47، مدينة الطب: 45، النجف: 6، البصرة: 22، السليمانية: 102، دهوك: 2، كربلاء: 11، ديالى: 4، واسط: 41، بابل: 4، الديوانية : 8، ميسان: 38، المثنى: 13، نينوى: 6".

واشار الموقف الى ان حالات الشفاء بلغت "119، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 30، بغداد/ الكرخ: 21، مدينة الطب: 21، النجف: 1، اربيل : 11، البصرة: 23، ديالى: 5، الديوانية: 3، واسط: 4".

اما الوفيات فقد جاءت "10 حالات، موزعة كالاتي: حالتين في بغداد/ الرصافة، حالة في بغداد/ الكرخ، 4 حالات في مدينة الطب، حالة في ميسان، حالة في الانبار، حالة في السليمانية".

وبالنسبة الى مجموع الاصابات فقد بلغ "6878، ومجموع حالات الشفاء: 3275، والراقدين الكلي: 3378، الراقدين في العناية المركزة: 43".

وبلغ مجموع حالات الوفيات "215 حالة".

بعد ذلك ، علق وزير الصحة حسن التميمي على مستجدات الموقف الوبائي اليوم.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوزير قوله إن "ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وتسجيل 400 إصابة في يوم واحد، يعود إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر الوقائي وإرشادات وزارة الصحة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والكفوف".

ولفت إلى إن "الصحة لديها لجنة من الخبراء والاستشاريين، الذين يقومون بتقييم الموقف الوبائي لاتخاذ القرارات بشأن الحظر الوقائي ".

واشار الى أن "البلاد تواجه مشكلة ثالثة تتعلق بقضية الوافدين، حيث أن هناك أكثر من 15 ألف وافد من الخارج، كانوا سبباً في نقل فيروس كورونا للمحافظات السليمة من الإصابة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية امس تسجيل 10 وفيات و 260 اصابة بكورونا ، وكانت اعلى حصيلة على مستوى العراق قبل اليوم سجلت بتاريخ 29-5-2020 الماضي وبلغت 6 وفيات و 416 اصابة.

ومنذ 11 أيار الحالي قفزت حصيلة الإصابات اليومية لما فوق الـ 100 قبل ان تتجاوز الـ 300 بتاريخ 23 أيار الجاري اثر بدء عملية الفحص الوبائي المناطقي والتي سمحت وفق مسؤولين بالصحة بالكشف عن اعداد كبيرة من الإصابات المخفية ، ما رفع عدد الإصابات الكلي لما فوق الـ 6000 حالة.

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