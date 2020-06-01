مصدر: بغداد لم ترسل مئات النتائج لعينات يشبته اصابتها بكورونا في ذي قار

2020/06/01 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادكشف مصدر طبي من داخل محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بعدم وصول نتائج اكثر من 770 عينة لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "مختبرات الصحة المركزية في العاصمة بغداد، لم ترفد صحة ذي قار بنتائج 772 عينية لحالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا".واشار الى ان "صحة ذي قار ولليوم الرابع على التوالي تنتظر ان تصلها نتائج مئات العينات التي ارسلت الى مختبرات الصحة في بغداد".وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل اعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ دخول الفيروس للعراق بلغت 10 وفيات و 429 اصابة، وكانت اعلى حصيلة سجلتها الوزارة على مستوى العراق بتاريخ 29-5-2020 الماضي وبلغت 6 وفيات و 416 اصابة.

ومنذ 11 أيار الحالي قفزت حصيلة الإصابات اليومية لما فوق الـ 100 قبل ان تتجاوز الـ 300 بتاريخ 23 أيار الجاري اثر بدء عملية الفحص الوبائي المناطقي والتي سمحت وفق مسؤولين بالصحة بالكشف عن اعداد كبيرة من الإصابات المخفية ، ما رفع عدد الإصابات الكلي لما فوق الـ 6000 حالة.

بغداد اليوم _ كردستان

أكد المتحدث باسم وزارة صحة كردستان، محمد قادر، اليوم الاثنين، أن المعابر الحدودية داخل الإقليم مغلقة من قبل تفشي فيروس كورونا، فيما يقتصر عملها حالياً على دخول البضائح فقط ولايسمح بدخول المسافرين إطلاقا.

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الصحة حسن التميمي، أن الوافدين العراقيين القادمين من الخارج تسببوا بنقل فيروس كورونا للمحافظات السليمة فيما اشار الى ان هناك مشكلتين اضافيتين دفعتا لارتفاع حصيلة الاصابات بكورونا وتسجيل اعلى معدل اصابات اليوم.

ونقل

بغداد اليوم _ كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الإثنين، تسجيل 12 اصابة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وذكرت صحة الاقليم، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن كوادرها سجلت "12 اصابة بفيروس كورونا في كرميان التاب

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