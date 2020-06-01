الكعبي يطالب السعودية بإعادة بناء قبور ائمة البقيع (ع)

2020/06/01 | 21:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي اليوم الاثنين، الحكومة السعودية بإعادة بناء قبور ائمة البقيع (ع) وطوي صفحة سوداء طالت عشر...

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