انتظروا وثائقي.. الغرف المظلمة (كوفيد المثليين)

2020/06/01 | 21:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبث قناة العالم غدا برنامج وثائقي يكشف الاهداف والابعاد من وراء الخطوة التي قامت بها بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق فكجزء من الغزو الثقافي قامت بعثة...

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