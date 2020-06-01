2020/06/01 | 21:04 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تبث قناة العالم غدا برنامج وثائقي يكشف الاهداف والابعاد من وراء الخطوة التي قامت بها بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق فكجزء من الغزو الثقافي قامت بعثة...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتظروا وثائقي.. الغرف المظلمة (كوفيد المثليين) ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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