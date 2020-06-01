استنتاجات جديدة عن مصير المفقودين: حملات قد تكشف “مقابر جماعية” في الصقلاوية!

2020/06/01 | 21:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق منذ يومين السلطات بالكشف عن مصير ما قالوا انهم الاف المفقودين خلال معارك استعادة المناطق التي سيطر عليها مسلحي داعش.وحتى الان، تختلف العديد من المصادر الرسمية وغير الرسمية في تقدير اعداد المفقودين خلال المدة مابين عامي 2016 و2018، وهي ايام جرت خلالها معارك طاحنة […]

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