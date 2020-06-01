الوحدة اليمنية والحلم المجهض! - منذر علي

2020/06/01 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_علي لقد فشلت وحدة 22 مايو 1990 في اليمن ليس بسبب المساوئ الكامنة فيها، وليس بسبب التكوين الجيني، Genetic composition ، المتباين لأولئك الذين نهضوا بها ، أو بسبب الهويات اللغوية والدينية المتنافرة للشعب في شطري الوطن ، كما يروج بعض الحمقى والمرتهنين للقوى الرجعية ، وليس بسبب نقص، أو خلل في الاتفاقيات المنظمة للوحدة خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، ولكن الوحدة أجهضت بسبب التهور والجهل بالواقع القائم ، ......





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