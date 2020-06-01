فيلم البجعة السوداء: هوس الكمال وآلام النجاح - كلكامش نبيل

2020/06/01 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل منذ عشر سنوات، وبسبب شغفي بباليه بحيرة البجع (الذي حضرته مرتين في دار الأوبرا في القاهرة)، كنتُ أرغب بمشاهدة فيلم "البجعة السوداء" ولكنني لم أفعل.



ليلة البارحة، قررتُ أخيرًا مشاهدة الفيلم المنُتج عام 2010.



الفيلم من إخراج دارين أرنوفسكي وبطولة ناتالي بورتمان (التي جسدت دور نينا) وميلا كونيس (التي جسدت دور أوديل أو ليلي) وفنسنت كاسيل (الذي لعب دور المدرّب توماس).



تقييم الفيلم عالي بنسبة 85 في المائ ......





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