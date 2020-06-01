أقوال ناظم الحصري أياما قبل أن يفقد عينه الثانية - بشير الحامدي

2020/06/01 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي ـــــــــــــــــــيوم اعتقلوا ناظم كان يوما ممطرا جدا برغم أن الفصل لم يكن شتاء.



كنا على موعد مع صديقنا الألماني David.كنت قد وصلت محطة القطارات في روما متأخرا قليلا عن الموعد ولكني لاحظت حالما وصلت أن هناك شيء ما على غير العادة في تلك المحطة ...



ولم أجد لا David ولا ناظم هناك...ناظم هذا رجل ذو تجربة طويلة وواحد من أولئك الذين لا نصادفهم كثيرا ولكن ما أن نعثر عليهم ونأنس لهم حتى يتغير ......





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