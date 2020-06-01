مقتل 7 ارهابيين في وادي الثرثار جنوبي نينوى


مقتل 7 ارهابيين في وادي الثرثار جنوبي نينوى
2020/06/01 | 21:12 - المصدر: المعلومة
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