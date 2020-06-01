2020/06/01 | 21:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. نائب يطالب بالتحقيق مع الصحة في خلو 5 محافظات محررة من اجهزة معالجة السرطان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب يطالب بالتحقيق مع الصحة في خلو 5 محافظات محررة من اجهزة معالجة السرطان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب يطالب بالتحقيق مع الصحة في خلو 5 محافظات محررة من اجهزة معالجة السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).