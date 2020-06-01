2020/06/01 | 21:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ان عددهم جاوز 15 الفا.. وزير الصحة يحمل الوافدين مسؤولية نقل كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 21:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قال ان عددهم جاوز 15 الفا.. وزير الصحة يحمل الوافدين مسؤولية نقل كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قال ان عددهم جاوز 15 الفا.. وزير الصحة يحمل الوافدين مسؤولية نقل كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).