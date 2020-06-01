2020/06/01 | 21:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. الصحة تصدر تعليمات جديدة للتعامل مع الحالات المشتبه بها والمؤكدة إصابتها بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 21:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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