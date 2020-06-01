صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 47 إصابة بكورونا

2020/06/01 | 21:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت دائرة صحة الكرخ ببغداد، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في مناطق الكرخ والتوزيع الجغرافي لها.أدناه بيان الدائرة: التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الكرخ اليوم وعددها 47: -المنصور / ٢ اصابة – الغزالية/ ١ اصابة – حي العامل/ ٨ اصابات – الدورة/ ٦ اصابات – المحمودية/ ٢ اصابات – […]

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