صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/06/01 | 22:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت دائرة صحة الكرخ، مساء اليوم الاثنين،تفاصيل الحالات المسجلة في مستشفياتها بمرض فيروس كورونا و المعلن عنها من قبل وزارة الصحة اليوم:--المنصور / ٢ اصابة- الغزالية/ ١ اصابة- حي العامل/ ٨ اصابات- الدورة/ ٦ اصابات- المحمودية/ ٢ اصابات- الحارثية/ ١ اصابة- ابو دشير/ ١ اصابة- حي الجامعة/٣ اصابات- اليرموك/ ٢ إصابة- ابو غريب/ ١ اصابة- الصالحية/ ١ اصابة- الحرية/ ٥ اصابات- الكاظمية/ ٤ اصابات- العطيفية/ ١ اصابة- القادسية/ ١ اصابة- الرحمانية/ ١ اصابة- حي الجهاد / ١ اصابة- حي الاعلام/ ٣ اصابات- الرصافة/ ٣ اصابات.

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