نجدة بغداد تنشر دوريات في مناطق العاصمة لمتابعة الالتزام بالحظر

2020/06/01 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاثنين، عن نشر دوريات ي مناطق العاصمة لمتابعة الالتزام بتعليمات حظر التجوال.وقالت المدرية في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، “حسب توجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة نجدة بغداد تباشر باجراءات فرض حظر التجوال الشامل من خلال نشر دوريات في مناطق العاصمة وتحثهم عبر مكبرات الصوت بالالتزام بالحظر […]

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