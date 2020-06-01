وفاة امرأة مصابة بكورونا في السليمانية

2020/06/01 | 22:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الاثنين، وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

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