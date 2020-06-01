رئيس البرلمان الإيراني ابتعدَ عن ذكرها.. هكذا يتكرّر تهميش الميليشيات العراقية

2020/06/01 | 22:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنتكلّم عن موضوع، غير ما مرة يتم التطرق له في منصات #التواصل_الاجتماعي في #العراق، لكن قليلاً ما تتطرّق له وسائل الإعلام المحلية وغيرها على حد سواء.الموضوع، يخص تهميش الميليشيات العراقية الخاضعة لـ #طهران من…

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