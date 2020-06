عمدة نيويورك فخور باعتقال ابنته خلال احتجاجات جورج فلويد

2020/06/01 | 22:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا شقيق جورج فلويد المحتجين في المدن الأميركية إلى ضرورة وقف أعمال العنف، محذرا من أن تطغى أعمال التخريب على ذكرى أخيه الراحل.وقال تيرانس فلويد في لقاءات تلفزيونية مساء الأحد مع "أيه بي سي نيوز" وصباح الاثنين مع برنامج "غود مورنينغ أميركا" إن "المظاهرات العنيفة تمزق جميع أنحاء البلاد"، داعيا المحتجين إلى وقف هذا الأمر.

وأكد أنه يتفهم غضب الناس، لكن الاحتجاجات المدمرة ستطغى على ذكرى أخيه، وقال "في بعض الأحيان أغضب وينتابني شعور بالجنون"، لكن جورج "كان محبا للسلام وستجدون الكثيرين يطلقون عليه لقب العملاق اللطيف".

وأشار إلى أن عائلة جورج تريد تحقيق العدالة وأضاف "لكننا نوجه الغضب بطريقة أخرى.



فلا بأس أن تغضب، لكن وجه غضبك للقيام بشيء إيجابي.



فالعنف وتدمير مدينتك ليست الطريقة التي يريدها جورج"، وتابع "نحن عائلته ولم نفعل ذلك".

EXCLUSIVE: George Floyd’s brother Terrence says he feels like violent protests are “overshadowing what is going on because he was about peace ....



[this is] destructive unity.



That’s not what he was about.” https://t.co/we0hSARItv pic.twitter.com/ko8aT2MiWo— Good Morning America (@GMA) June 1, 2020

وزاد تيرانس "تدمير مدينتك ليس ضروريا، ونحن عائلته (جورج) ولا نقوم بهذا، ونبحث عن طريق آخر للعدالة بإيجابية".

وتوفي جورج يوم الاثنين الماضي في مينابوليس بيوم الذكرى، بعدما جثم شرطي على رقبته، حيث كانت آخر كلماته "لا أستطيع التنفس".

وأكد تيرانس أن شقيقه كان معروفا بإيجابيته وهو ما يجب أن يتذكره به الناس، وليس أعمال العنف والشغب.

من جهة أخرى، قال فيلونيس فلويد شقيق جورج الآخر في لقاء تلفزيوني إن المكالمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت مقتضبة جدا ولم تتجاوز دقيقتين، وأنه لم يمنحه الفرصة للتعبير عن آرائه.

وأشار إلى أن ترامب كان مهتما بما يريد أن يقوله فقط، "فيما كان مطلبي الوحيد إحقاق العدالة لجورج".

وأثارت وفاة جورج فلويد في ولاية مينيسوتا في 25 مايو احتجاجات عنيفة أجبرت قوات الحرس الوطني على تسيير دوريات في مدن أميركية عدّة، الأحد.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق متظاهرين أمام البيت الأبيض في واشنطن في وقت متأخر الأحد، فيما فرض حظر تجول في مدن أميركية كبرى لوقف أعمال الشغب والاحتجاجات على عنف الشرطة على خلفية وفاة فلويد أثناء توقيفه.

ولليلة السادسة على التوالي حصلت مواجهات بين متظاهرين ورجال الشرطة وتطورت ليلا إلى أعمال تخريب وحرق ونهب.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود الناس الذين تجمعوا خارج البيت الأبيض وهم يهتفون ويشعلون النيران ويحملون لافتات احتجاجية، على ما أفاد مراسلو فرانس برس.

ودعا قادة محليون المواطنين إلى التعبير بشكل بناء عن غضبهم إزاء وفاة فلويد في مينيابوليس، فيما فرض حظر تجول ليلي في عدة مدن بينها واشنطن ولوس أنجلوس وهيوستن.

وفرض حظر للتجول الأحد ثم الاثنين في واشنطن، بعد خروج تظاهرات جديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلنت عمدة العاصمة موريل باوزر.

