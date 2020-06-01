أميركا بلا زعيم..نهاية الحلم الأميركي

2020/06/01 | 22:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قالت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إن الولايات المتحدة تفتقد حاليا إلى زعيم ذي كاريزما لاحتواء موجة الغضب التي تراكمت عبر السنين جراء فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية واندلعت بشكل مفاجئ وعنيف، على خليفة مقتل مواطن من أصل أفريقي على أيدي الشرطة.وقال ماسيمو غادجي في مقال تحليلي إن الولايات المتحدة تنعكس في صورتين […]

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