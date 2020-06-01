خبير قانوني يوضح كيفية تخفيض رواتب الموظفين،،وهذه الجهات قد تطعن!

2020/06/01 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، الآلية القانونية لتخفيض رواتب الموظفين، فيما كشف عن الجهات المسؤولة بالطعن في حال تم تخفيض الرواتب.وقال التميمي في تصريحات صحفية، إن “الرواتب المنظمة بقانون سواء كانت اسمية أو ازدواج مع رواتب أخرى أو حتى الترفيع والتقاعد والترقية لا يمكن تخفيضها أو المساس بها، إلا […]

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