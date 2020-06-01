ظريف ينتقد سياسة التمييز العنصري ضد السود في اميركا

2020/06/01 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز انتقد وزير الخارجية الايراني “محمد جواد ظريف” سياسة التمييز العنصري التي يتعرض لها ذوو البشرة السمراء في الولايات المتحدة.وقال ظريف في تغريدة على صفحته في تويتر إن اسلوب الركبة على الرقبة الذي قتل فيه الشاب “جورج فلويد” ليس جديدا، وإن المجموعة الحاكمة في واشنطن التي اعترفت بالكذب والغش والسرقة استخدمت هذا الاسلوب […]

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