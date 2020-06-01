البرتغال تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/01 | 22:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة البرتغالية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 14 وفاة و200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وأفادت الوزارة، في بيان، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 200 حالة لتصل إلى مستوى 32700، في زيادة نسبة 0.6%.وأضافت أن عدد ضحايا الفيروس في […]

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