هل تبعث فرضية وقوف المسح الوبائي وراء ارتفاع الإصابات

2020/06/01 | 22:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريريتداول المسؤولون في وزارة الصحة والأوساط الشعبية، مبرر عملية المسح الوبائي الفعال بصفته سببًا وراء ارتفاع أعداد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في العراق، حتى أصبح هذا المبرر "وسيلة اطمئنان" خطرة، تقلل من جدية التعامل مع خطر الفيروس من قبل الأوساط الشعبية.

منذ يومين، أي خلال الموقف الوبائي ليوم الأحد والاثنين، لم تعلن وزارة الصحة عدد الإصابات المكتشفة بالمسح الوبائي من ضمن الإصابات الكلية

وبالعودة لبيانات وزارة الصحة، فإن الإصابات المكتشفة نتيجة التحري النشط أو ما يسمى بالمسح الوبائي، فإنه لا يشكل سوى 25% كمعدل من الإصابات الكلية، ففي الوقت الذي يسجل العراق نحو 400 إصابة على سبيل المثال، لا تتجاوز الإصابات المكتشفة بالمسح الوبائي الـ80 إصابة، ما يعني وجود نحو 300 إصابة حقيقية مكتشفة بوقت متأخر وليس من خلال المسح المبكر.

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طفرة مئوية جديدة لعداد "كورونا" في العراق

ومنذ يومين، أي خلال الموقف الوبائي ليوم أمس الأحد واليوم الاثنين، لم تعلن وزارة الصحة عدد الإصابات المكتشفة بالمسح الوبائي من ضمن الإصابات الكلية، على غير عادة الوزارة خلال الأيام الماضية.

وكان الموقف الوبائي ليوم السبت الماضي، هو آخر موقف تم الكشف من خلاله عن العدد الذي تشكله الإصابات المكتشفة بالمسح الوبائي ضمن الإصابات الكلية، وكانت 98 إصابة مكتشفة بالمسح الوبائي من بين 306 إصابة كلية تم تسجيلها يوم السبت، وبذلك فإنه نحو 208 إصابة فعلية موجودة دون المسح الوبائي، وبالعودة إلى يوم الجمعة، فإن 177 إصابة مكتشفة بالمسح الوبائي كانت ضمن 416 إصابة كلية، ما يعني وجود 239 إصابة فعلية، ويوم الخميس سجلت الوزارة 67 إصابة بالمسح الوبائي ضمن 322 إصابة كلية، ما يعني وجود 255 إصابة فعلية.

وردًا على ما إذا كان مبرر المسح الوبائي غير كاف لتغطية أسباب ارتفاع الإصابات في العراق، يقول مدير الصحة العامة رياض الحلفي إن المسح الوبائي ليس المبرر الوحيد فعلًا، بل عدم الالتزام بالطرق الوقائية وحظر التجوال هو المسبب الأكبر وراء ارتفاعها.

وقال الحلفي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الإصابات المكتشفة بالمسح الوبائي تشكل رقمًا لا بأس به وراء ارتفاع الإصابات حيث يشكل نحو 30 إلى 40% من الإصابات الكلية".

أضاف الحلفي أنه "بالطبع لا يقف المسح الوبائي وراء ارتفاع أعداد الإصابات المعلنة، بل أن عدم الالتزام بالوسائل الوقائية والتباعد الاجتماعي وحظر التجوال له السبب الأكبر وراء ارتفاع الإصابات"، مشيرًا إلى أن "فترة العيد وما قبلها في رمضان وتبادل الزيارات والتجمعات تقف وراء تفشي الإصابات".

وحول مراجعة النشاط الحركي للمصابين لمعرفة كيفية انتقال العدوى، أكد الحلفي أن "معظم المصابين المشخصين هم من غير الملتزمين، ويعترفون بنشاطاتهم الاجتماعية مثل التجمعات أو العزائم والتزاور العائلي"، مشيرًا إلى أن "هناك كوادر طبية أصيبت من خارج المستشفيات وبفعل نشاطات اجتماعية".

مدير الصحة العامة: هناك كوادر طبية أصيبت من خارج المستشفيات وبفعل نشاطات اجتماعية

واعتبر الحلفي أن "ملاحظة أماكن ارتفاع الإصابات وتفشيها في العراق وبغداد واكتشاف وجودها في الأماكن الشعبية وغير ملتزمة بالتباعد الاجتماعي، تغني عن أي محاولات لدراسة سلوك الفيروس وتعطي تصورًا واضحًا لطريقة انتقال العدوى، وأن الأمر محسوم بشأن طريقة انتقال الفيروس وكيفية تجنبه".

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