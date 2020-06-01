مطالبات بإعادة محاكمة المعتقلين وفق قانون الإرهاب

2020/06/01 | 22:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشف النائب عن تحالف المدن المحررة، ميرزا العاكوب، عن محاكمة مواطنين أبرياء من أهالي نينوى وفق المادة رابعًا من قانون مكافحة الإرهاب، وفق تهم كيدية ووشاية مغرضة، فيما دعا إلى ضرورة التحقيق وإعادة محاكمة الكثير من المعتقلين الذين تكتظ بهم السجون بتهم الإرهاب دون أدلة.

نائب: الأحكام التي صدرت بعد عمليات تحرير المدن المحررة من سيطرة التنظيم في عام 2017 وقع فيها ظلم على الكثير من المواطنين

وقال العاكوب لـ"ألترا عراق" إن "بعض المحاكم العراقي اعتمدت على اعترافات غير مدعومة بأدلة تثبت تورط الشخص بإعمال إرهابية أو انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي".

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أضاف أن "الأحكام التي صدرت بعد عمليات تحرير المدن المحررة من سيطرة التنظيم في عام 2017 وقع فيها ظلم على الكثير من المواطنين وهي تهم تكذبها الكثير من الوقائع"، لافتًا إلى أن "شكاوى وصلت إلى مكتبه منها من عائلة زج والدهم في السجن بتهمة الإرهاب لعدم خروجه من منزل المستأجر".

بيّن العاكوب أن "صاحب الدار طلب من رب الأسرة أن يخلي المنزل في غضون أسبوعين ما دفع الأخير إلى الامتناع عن تلبية طلبه، لذلك استغل صاحب الدار علاقاته بجهات سياسية ورجال أمن فشهد زورًا بانضمامه للتنظيم فحكم على ضوئها 15 سنة ظلمًا".

أشار إلى أن "هناك أب آخر حكم عليه بالسجن بتهمة الإرهاب لأنه رفض أن يعطي بنته لأحد الشباب الذين تقدموا لطلب يدها ما دفع الأخير إلى أن يكون شاهدًا أمام المحكمة عليه".

وأكد عضو مجلس النواب أن "العوائل الموصلية التي فقدت أبنائها دون أن تعلم مصيرهم وتخشى البحث عنهم خوفًا من تهم الإرهاب الكيدية التي تلصق بهم"، مشددًا على ضرورة "إعادة المحاكمة للمعتقلين الذين تكتظ فيهم السجون لتلافي الظلم الذين تعرض له الكثير من المواطنين نتيجة الوشاية أو المخبر السري، والتي أدت أيضًا إلى إخلالات جسيمة بمبادئ المحاكمات العادلة".

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