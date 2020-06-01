2020/06/01 | 22:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال ناشطون في محافظة بابل، اليوم الاثنين، ان عناصر من حركة عصائب اهل الحق في المحافظة اعتدت على مجموعة أرادت تنظيم تظاهرة ضد النائب عدنان الفيحان.هجوم عصابات مسلحة تابعة لأحد الأحزاب بسيارات مدنية على منزل الدكتور ضرغام ماجد القيادي البارز في تظاهرات َمحافظة بابل والاعتداء على اخوته بالضرب رغم تشديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو تهديدات وضرب ودماء،،ناشطون في بابل يتهمون “عصائب اهل الحق” بمداهمة منازل المتظاهرين!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو تهديدات وضرب ودماء،،ناشطون في بابل يتهمون “عصائب اهل الحق” بمداهمة منازل المتظاهرين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).