شنيشل يكمل إجراءات فك ارتباطه بعندليب الفرات

2020/06/01 | 22:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكمل مدرب نادي نفط الوسط، راضي شنيشل، إجراءات فسخ عقده مع ادارة النادي.وقال مصدر مقرب من شنيشل في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان الأخير “اكمل إجراءات فسخ عقده مع نادي نفط الوسط”.وأوضح ان “شنيشل سيدرب فريقًا جماهيرياً في الموسم المقبل، حيث تلقى عدة عروض وهو الان يقوم بتقييمها قبل تحديد وجهته المقبلة”.[…]

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