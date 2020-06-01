الزيادي: السير الذاتية لمرشحي الوزارات الشاغرة ستصل البرلمان يوم غد

2020/06/01 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، عن وصول السير الذاتية لمرشحي الوزارات السبع الشاغرة يوم غد الثلاثاء لمجلس النواب.

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