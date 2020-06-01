2020/06/01 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزيرا الداخلية عثمان الغانمي والصحة حسن التميمي، الاثنين، بتشديد اجراءات حظر التجوال في العاصمة بغداد.

وقالت الداخلية في بيان، ان "وزيري الصحة والداخلية تجولا في العاصمة بغداد، حيث وجه الغانمي بتشديد اجراءات حظر التجوال بشوارع العاصمة".

واضافت، ان، "وزير الصحة خلال تجواله في شوارع العاصمة وجه بزيادة الفرق الجوالة لأخذ المسحات ومتابعة عمل الفرق الطبية في المناطق، واكد ان العراق سجل رقما قياسيا بإجراء الفحوصات التشخيصية لكورونا، حيث تجاوز العشرة آلاف منذ بدء الجائحة".

واشارت، الى ان "نجدة بغداد اعلنت نشر دوريات في مناطق العاصمة لمتابعة الالتزام بحظر التجوال وتوجه المواطنين عبر مكبرات الصوت بالتعاون والالتزام حفاظا على حياتهم".

بغداد اليوم - واسط

أفاد مصدر امني، الاثنين، بان مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال شاب في قضاء العزيزية بمحافظة واسط.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا الشاب (حسين حاجم عبد الصاحب القريشي) في قضاء العزيزية بم

بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الدفاع جمعة عناد، مع السفير الامريكي في العراق، الاثنين، دعم القوات العراقية في ملاحقة بقايا داعش.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "عناد استقبل سفير الولايات المتحدة الامريكية في العراق ماثيو

بغداد اليوم-بغداد

أصدر مجلس عشائر الأنبار، الإثنين (1 حزيران 2020) بيانا بشأن تصريحات وزير الدفاع، جمعة عناد امس خلال برنامج ( اقصر الطرق ) الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة الشرقية نيوز، فيما طالب الرئاسات الثلاث بفتح تحقيق فيها وإقا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزيرا الصحة والداخلية يصدران توجيهات بشأن حظر التجوال والوقاية منه في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزيرا الصحة والداخلية يصدران توجيهات بشأن حظر التجوال والوقاية منه في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).