مسلحون يغتالون شاباً في قضاء العزيزية بمحافظة واسط

2020/06/01 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسط

أفاد مصدر امني، الاثنين، بان مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال شاب في قضاء العزيزية بمحافظة واسط.

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