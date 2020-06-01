الحشد الشعبي يعيد صيد الاسماك الى بحيرة حمرين مرة اخرى

2020/06/01 | 22:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول محلي في ديالى، الاثنين، عودة صيد الاسماك ولو على نطاق ضيق الى بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ/المعلومة/،ان” صيد الاسماك في بحيرة حمرين شرقي السعدية عاد ولو بنطاق ضيق بسبب تحديات فيروس كورونا”.واضاف الزركوشي،ان” عودة صيد الاسماك جاء بسبب […]

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