دخول 25 بناية مدرسية جديدة الخدمة في ذي قار

2020/06/01 | 22:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي عن دخول 25 مدرسة جديدة الى الخدمة في المحافظة ، منفذة ضمن موازنات تنمية الاقاليم والخطط الوزارية .وقال الوائلي عند افتتاح بناية مدرسة جديدة للبنات في قضاء البطحاء غربي المحافظة ان ” المدرسة بنيت من الصب الجاهز مكونة من 18 صفا ، وهي واحدة من 25 […]

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