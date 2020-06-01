2020/06/01 | 22:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وجه وزيرا الداخلية عثمان الغانمي والصحة حسن التميمي، الاثنين، بتشديد اجراءات حظر التجوال في العاصمة بغداد.وقالت الداخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “وزيري الصحة والداخلية تجولا في العاصمة بغداد، حيث وجه الغانمي بتشديد اجراءات حظر التجوال بشوارع العاصمة”.واضافت، ان، “وزير الصحة خلال تجواله في شوارع العاصمة وجه بزيادة الفرق الجوالة لأخذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا الداخلية والصحة يوجهان بتشديد اجراءات حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا الداخلية والصحة يوجهان بتشديد اجراءات حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).